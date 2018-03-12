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01:38 12 مارس/ آذار 2018
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    مقاتلو أنصار الله

    أنصار الله" يعلنون مقتل 4 جنود سعوديين في جازان

    © REUTERS/ KHALED ABDULLAH
    العالم العربي
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    نفذ مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيون" قصفاً على مواقع لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف في محافظتي لحج وحجة باليمن.

    صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء لـ"سبوتنيك"، "إن مسلحي أنصار الله قصفوا أمس الأحد 11 مارس/ آذار، بالمدفعية تجمعات ومواقع لقوات الرئيس هادي في منطقة الجوازعة بمديرية القبيطة في محافظة لحج جنوب اليمن".

    وأشار إلى "أن القصف أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني".

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    © REUTERS/ SIMON DAWSON
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    مضيفاً "أن مدفعية أنصار الله استهدفت تجمعات لقوات الرئيس هادي شمال صحراء ميدي في محافظة حجة شمال غربي اليمن، لافتاً إلى أن القصف خلف خسائر في صفوف العسكريين اليمنيين".

    إلى ذلك، نفذ مسلحو "أنصار الله" كميناً لآلية للجيش اليمني في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

    وذكر مصدر ميداني في "أنصار الله" بمحافظة الجوف أن "مسلحي الجماعة أعطبوا بعبوة ناسفة آلية عسكرية لقوات الرئيس هادي في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف".

    وأضاف أن "مدفعية أنصار الله قصفت تجمعات للجيش اليمني في بير السلامي قبالة صحراء الأجاشر في مديرية خب والشعف، وأن قتلى وجرحى سقطوا جراء القصف".

    في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، قُتل جندي في الجيش اليمني قنصاً برصاص مسلحي "أنصار الله".

    ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي يديرها مسلحو "أنصار الله" سقط جندي في قوات الرئيس هادي قتيلاً بعملية قنص لمسلحي "أنصار الله" جنوب معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي في مديرية موزع.

    على صعيد آخر، شن طيران التحالف 12 غارة على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

    وأفاد مصدر محلي في محافظة صعدة لـ"سبوتنيك" بأن طيران التحالف استهدف بـ 4 غارات منطقة الفرع وآل أبو جبارة في مديرية كتاف، كما قصف مديرية باقم بـ 3 غارات، ونفذ غارتين على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر، وقصف بغارتين منطقتي الازهور والقد في مديرية رازح، وبغارة منطقة طخية بمديرية مجز.

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    © AP Photo/ Nicolas Asfouri
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    مشيراً إلى أن القوات السعودية شنت قصفاً صاروخياً ومدفعياً على مناطق متفرقة في مديريتي رازح وشدا الواقعتين على الشريط الحدودي.

    وتعرضت محافظة الحديدة غرب اليمن، هي الأخرى إلى سلسلة غارات لطيران التحالف.

    وأكد مصدر محلي في محافظة الحديدة لـ"سبوتنيك" أن طيران التحالف قصف بغارة مطار الحديدة الدولي، واستهدف بـ 4 غارات مزرعة في مديرية زبيد، ونفذ 3 غارات أخرى على مزرعة بمديرية الجراحي.

    كما قصف طيران التحالف محافظة عمران شمال صنعاء بـ 3 غارات استهدفت جبل الذراع الأحمر في مديرية حرف سفيان، حسب مصدر محلي.

    وجدد طيران التحالف قصفه قاعدة الديلمي الجوية ومطار صنعاء بغارتين عقب ساعات من استهدافهما بـ 14 غارة.

    بشأن مستجدات المواجهات على الحدود اليمنية السعودية، أعلنت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله "أن مسلحي الجماعة قتلوا 4 جنود سعوديين في قرية حامضة وشمال قرية قوى في قطاع جازان جنوب غربي السعودية، بعمليات قنص بعد مقتل جنديين سعوديين قنصاً في وقت سابق اليوم شمال قرية قوى بذات القطاع".

    وأشارت إلى "أن مدفعية مسلحي أنصار الله قصفت تجمعات للجيش السعودي في الخوبة بجازان، وفي موقعي الشرفة والشبكة بقطاع نجران".

    ولفتت القناة إلى "أن مسلحي أنصار الله استهدفوا بقذائف مدافع بي 10 تجمعاً عسكرياً سعودياً في رقابة السديس بنجران".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, أخبار العالم العربي, الأزمة اليمنية, مواجهات, التحالف العربي, أنصار الله, السعودية, اليمن
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