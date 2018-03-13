التحالف يشن 5 غارات على "حرض" و "ميدي" غربي اليمن

قال مصدر محلي تابع لـ"أنصار الله" إن طيران التحالف، شن، اليوم الثلاثاء 13 مارس / آذار، 5 غارات على مدريتي "حرض" و "ميدي" الحدوديتين في محافظة حجة غربي اليمن.