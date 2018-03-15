العراق... مقتل أكثر من 80 عنصرا من "داعش" في كركوك

أعلن قائد عمليات محور كركوك في الحشد الشعبي، أبو حسام السهلاني، عن مقتل أكثر من 80 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي بينهم انتحاريون، خلال العمليات الأمنية في العشرين يوما الماضية.