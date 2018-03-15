التحالف يشن 19 غارة على مناطق متفرقة في اليمن

قال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، إن طيران التحالف شن اليوم 19 غارة على مناطق في محافظات حجة وصعدة، شمال شرقي صنعاء.

وأضاف المصدر، في اتصال مع " سبوتنيك "، اليوم الخميس 15 مارس/ آذار، أن الغارات تركزت على مديريتي حرض وميدي، التي كان نصيبها 13غارة خلال الساعات الماضية، وفي الوقت ذاته شنت الطائرات 3 غارات على منطقة المجاورة في مدرسة نهم شمال شرقي العاصمة صنعاء، كما شنت طائرات التحالف 3 غارات على منطقتي ٱل صبحان والسداد، في مدرية "باقم" في محافظة صعدة الحدودية.

وذكر المصدر أن طفلا أصيب بجروح جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف طائرات التحالف في مديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، إضافة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في مزارع المواطنين نتيجة القصف في نفس المنطقة.

وأشار المصدر، إلى أن الجيش واللجان الشعبية قاموا، اليوم الخميس، بعمليات قصف بالمدفعية على المناطق الحدودية في جيزان، التي توجد بها تجمعات للجنود السعوديين في موقع "ملحمة" وأسفل جبل قيس، كما تم استهداف تجمعات عسكرية سعودية بالمدفعية في نطاق منفذ "علب" في منطقة عسير.