خبير عسكري: أمريكا تعرقل انتصار الجيش السوري على "داعش"

وصف الخبير العسكري السوري، العميد مرعي حمدان، الأخبار المتداولة بشأن إمكانية استهداف طيران التحالف الدولي ضد الإرهاب في سوريا، مواقع تابعة للجيش العربي السوري، بأنها ليست مستغربة أو جديدة على الولايات المتحدة التي تقود هذا التحالف.

© AP Photo/ French Army شويغو: استفزازات قوات التحالف تساهم في توسع أنشطة الإرهابيين في سوريا

وقال حمدان، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إنه لا توجد معلومات حول استهداف القوات السورية الموجودة في دير الزور حاليا، لكنه معروف أن هذه القوات مهمتها محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، لإجباره على ترك مواقعه، وهي تقوم بهذه المهمة على أكمل وجه، وتحقق انتصارات كبيرة يشهد بها العالم كله، وأجبرت الكثيرين على دعم الجيش السوري.

وأضاف: "الانتصارات التي يحققها الجيش السوري ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، تزعزع مركز الولايات المتحدة القانوني والرسمي داخل سوريا، فهي تعجل بعملية الخروج، لذلك عودتنا أمريكا على توجيه ضرباتها للجيش السوري كلما سنحت الفرصة لعرقلة تقدمه وتحقيقه النصر على عناصر داعش الإرهابية، وهو أمر تشترك فيه أمريكا وإسرائيل".

وتابع: "الشهر الماضي، استهدفت قوات التحالف الدولي التي تقودها أمريكا القوات الرديفة المتحالفة مع الجيش العربي السوري، والتي كانت تشتبك مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وقبلها بأشهر قليلة كانت فضيحة استهداف القوات السورية في دير زور، تمهيدا لتحركات داعشية على الأرض"

وأوضح العميد مرعي حمدان، أن "قوات الجيش السوري اشتبكت أمس مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي في قتال عنيف، ولذلك؛ ليس مستبعدا أن تحرك الولايات المتحدة طائراتها لتقديم دعم سريع للإرهابيين".

ولفت إلى أن "إسرائيل أيضاً تسلك النهج ذاته، في توفير الحماية للإرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي، حيث سبق لها توجيه ضربات للجيش السوري قرب حدود الأراضي المحتلة، بجانب توفير إسرائيل مراكز طبية لعلاج مقاتلي التنظيم الإرهابي، وأماكن لإيواء أسرهم وعناصرهم قبل إعادتهم لجبهات القتال مرة أخرى".