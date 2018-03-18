الدفاع الروسية: دمشق تعرضت للقصف 5 مرات من قبل المسلحين

تعرضت العاصمة السورية دمشق للقصف 5 مرات من قبل المسلحين، خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

موسكو — سبوتنيك . ذكر رئيس المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو، اليوم الأحد 18 مارس/ آذار، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم قصف دمشق وضواحيها من قبل المسلحين 5 مرات.

وأضاف: "تم إطلاق عشر قذائف من الغوطة الشرقية مما أدى إلى إصابة 13 شخصا".

وقال يفتوشينكو، خلال مؤتمر صحفي: "إن الوضع في الغوطة الشرقية لا يزال متوترا، ولم تتوقف الهجمات بقذائف الهاون على أحياء دمشق السكنية وضواحيها".

وتابع: "خلال الـ24 ساعة الماضية تم قصف العاصمة والمناطق المحيطة بها خمس مرات، وإطلاق قذائف، وهناك دمار".