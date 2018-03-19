السيسي: مصر عازمة على العمل مع السودان وإثيوبيا لتحقيق المنفعة الجماعية من مياه النيل

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، مصر عازمة على العمل مع السودان وإثيوبيا لتحقيق المنفعة الجماعية من مياه النيل.

© REUTERS/ Philippe Wojazer البشير يصل إلى القاهرة ويلتقي السيسي غدا

واستقبل السيسي نظيره السوداني عمر البشير، بقصر الاتحادية لبحث التعاون الثنائي بين البلدين، اليوم الاثنين 19 مارس / آذار.

وكان السيسي في استقبال البشير لدى وصوله إلى مطار القاهرة، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية.

ويناقش الرئيسان القضايا المشتركة وآليات العمل المشترك خاصة فيما يتعلق بمياه النيل، والربط الكهربائي وشبكات الطرق بين البلدين.

وكان آخر لقاء جمع بين السيسي والبشير، على هامش اجتماعات القمة الإفريقية في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، مؤخرا، تلاه لقاء بين وزراء خارجية ومديري مخابرات البلدين لبحث القضايا المشتركة وتعزيز التعاون بين البلدين.

وذكر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن السيسي سيستقبل، الاثنين 19 مارس، البشير في إطار مواصلة التشاور بين الزعيمين، وبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين في كافة المجالات، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والسوداني الشقيقين.

بينما قال مصدر في القصر الرئاسي في الخرطوم أن البشير يصل القاهرة الاثنين ويلتقي السيسي، في زيارة تستغرق يوما واحدا، لبحث العلاقات الثنائية ومتابعة خطوات اللجنة السياسية والأمنية بين البلدين.

يتبع…