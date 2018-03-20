"أنصار الله" تعلن إسقاط "طائرة تجسسية" للتحالف

© REUTERS/ Saudi Press Agency/Handout via Reuters إسقاط طائرة حربية للتحالف في محافظة صعدة باليمن

وقال مصدر عسكري لـ" المسيرة " إن "الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية في مديرية ميدي الحدودية".

وذكر الموقع أن الدفاعات الجوية أعلنت، الأربعاء الماضي، إسقاط طائرة تجسس تابعة للتحالف قبالة منفذ علب بعسير، بحسب الموقع التابع للجماعة.

وكان موقع "المشهد اليمني"، قد ذكر، نقلا عن مصادر مقربة من قيادات وصفها بـ "الرفيعة" في جماعة "أنصار الله"، عن توجه الناطق باسم الجماعة محمد عبد السلام إلى العاصمة السعودية الرياض، من مكان وجوده في مسقط، للتفاوض بشكل مباشر مع السعودية التي تقود تحالفا ضدهم منذ ثلاثة أعوام"، مؤكدا أن هناك توجها لدى "أنصار الله" لتقديم تنازلات للمملكة العربية السعودية مقابل إيقاف الضربات الجوية.

وبعد ذلك نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين ومصادر سياسية يمنية أن السعودية و"أنصار الله"، يعقدان "محادثات سرية" في محاولة لإنهاء الحرب الدائرة منذ 3 سنوات والتي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

© AP Photo/ Saudi Press Agency إسقاط طائرة استطلاع للتحالف العربي شمال صنعاء

وقال دبلوماسيان ومسؤولان يمنيان، طلبا عدم ذكر اسميهما، لـ"رويترز" إن محمد عبد السلام، المتحدث باسم "الحوثيين" تواصل بشكل مباشر مع مسؤولين سعوديين في سلطنة عمان بشأن حل شامل للصراع.

وتابع دبلوماسي للوكالة: "هناك مشاورات بين الحوثيين والسعوديين دون حضور ممثل عن الحكومة المعترف بها دوليا، ومن الواضح أن هناك رغبة من الحوثيين ومن التحالف في السير نحو اتفاق شامل".

لكن الوكالة قالت إنه لم يقدم أي أحد من المسؤولين السعوديين ولا من جماعة "أنصار الله" أي تعلقيقات رسمية على تلك المحادثات السرية.

لكن وزير الإعلام معمر الأرياني، قال إنه "من المؤسف أن تنحدر وكالة إعلامية مرموقة بحجم "رويترز" لتلفيق هذه الأكاذيب ونسبها إلى مصادر رسمية يمنية"، مطالبا الوكالة بسرعة الاعتذار عن هذا الخطأ الذي يسيء لمهنيتها وسمعتها ورصيدها الذي تراكم خلال سنوات، كما نفت جماعة "أنصار الله" تلك الأنباء أيضا.