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    الرئيس هادي خلال لقاء مع قيادات عسكرية من قيادات التحالف العربي والشرعية

    وزير يمني مستقيل يهاجم "التحالف العربي"

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    العالم العربي
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    أصدر وزير الدولة في الحكومة اليمنية صلاح الصيادي، بيانا بأسباب استقالته من منصبه، كثاني وزير يستقيل خلال 24 ساعة بعد نائب رئيس الوزراء، وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري.

    اليمن
    © Sputnik. BADER HINDA
    استقالة وزير الدولة في الحكومة اليمنية من منصبه
    وبحسب نص الاستقالة الذي نشره موقع "المشهد اليمني"، قال الوزير إنه استقال بسبب "عدم تمكين رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي من العودة إلى أي جزء من المناطق المحررة أو العاصمة المؤقتة عدن مما تسبب في إضعاف حضور مؤسسات الشرعية وتقويض دورها لحساب جماعات وتشكيلات مليشياوية خارج إطار الشرعية ومشاريع تتنافى مع أهداف "عاصفة الحزم" وإعادة الأمل وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن".

    كما علل استقالته بـ"عرقلة أعمال الحكومة وجهودها الحثيثة في إعادة تطبيع الحياة في المناطق المحررة وإيقاف الدعم عنها نهائيا منذ أكثر من عام وتعطيل كل المرافق والمؤسسات الإيرادية في معظم المناطق المحررة لحرمان الحكومة من القيام بواجباتها تجاه شعبها ووطنها في مثل هذه الظروف القاسية التي يعاني منها الشعب اليمني دون استثناء".

    وأرجع قراره إلى "انحراف بوصلة أهداف وغايات عاصفة الحزم وإعادة الأمل من قبل بعض أطراف التحالف العربي لدعم (إعادة) الشرعية إلى اليمن" وكذلك "تأخير الحسم والتحرير مما يعرض اليمنين إلى ويلات اجتماعية وسياسية واقتصادية ومعيشية وصحية وتعليمية وإنسانية لا حصر لها، وهو الأمر الذي يرفع تكلفة الحرب من دماء وأشلاء اليمنيين".

    وأشار الوزير إلى "عدم الجدية في إعادة إعمار اليمن"، و"تقصير التحالف العربي تجاه اليمن واليمنيين خاصة"، و"سلب القرار السياسي الوطني والسيادي كأدنى حق للمؤسسات الشرعية من خلال تشكيل لجنة ثلاثية تقوم مقام السلطة الشرعية اليمنية ومصادرة حقها في أبسط القرارات المناطة بالرئاسة والحكومة اليمنية".

    عبدربه منصور هادي
    © AP Photo/ Hani Mohammed
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    ولفت الصيادي إلى "عدم وضوح العلاقة بين الدولة الشرعية اليمنية والتحالف العربي فقد باتت علاقة غير متكافئة وغير طبيعية وانتقلت من الشراكة إلى التبعية التامة"، و"عدم التعاطي مع قضية معاناة المغتربين اليمنيين وترحيلهم والتضييق عليهم"، و"القيود التي تفرض من قبل التحالف على أصحاب الرأي الناقدين لبعض السلبيات التي تهدف إلى تصحيح الأخطاء في الأداء العام".

    واختتم الوزير أسبابه إلى "الرفض لما يتم خارج علم ومعرفة القيادة الشرعية لليمن من حوارات واتفاقات وتفاهمات"، مؤكدا أن "هذه الاستقالة لا تعني التخلي عن قيم وأهداف ومبادئ شرعيتنا الدستورية والوطنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي (…) كما أن استقالة مسؤول أو وزير لا تعني تفككا أو ضعفا للشرعية".

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    الكلمات الدلالية:
    الحرب اليمنية, اخبار التحالف العربي, اليمن, الحرب في اليمن
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