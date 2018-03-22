الداخلية الفلسطينية: محاصرة عدد من المطلوبين في تفجير موكب الحمد الله

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية اليوم الخميس 22 مارس/ آذار محاصرة قوات الأمن لعدد من المطلوبين في محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

© REUTERS/ MOHAMMED SALEM بالصورة... داخلية غزة تكشف عن هوية المتهم الرئيسي في اغتيال الحمد الله

رام الله — سبوتنيك . وحاصرت القوات المطلوبين في واقعة محاولة الاغتيال بمخيم النصيرات بقطاع غزة، وقال متحدث باسم الداخلية إن اشتباكا مسلحا وقع بين الأجهزة الأمنية والمطلوبين.

وأضاف المتحدث أن العملية الأمنية ما زالت جارية.

وأعلنت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، أمس لأربعاء 21 مارس/آذار، عن تمكنها من التعرف على هوية المتهم الرئيسي في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.

وتعرض موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات الفلسطيني لاستهداف بثلاث عبوات ناسفة عند مدخل قطاع غزة قبل نحو أسبوع، وأصيب 7 من أفراد الوفد المرافق وتعرضت المركبات لإضرار مادية وقد حمل الرئيس الفلسطيني وحركة فتح حركة حماس المسؤولية عن ما جرى.