مقتل المتهم الرئيسي بتفجير موكب رئيس الوزارء الفلسطيني

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس 22 مارس/ آذار، مقتل المتهم الرئيسي في حادث تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.

© AFP 2018/ ROMEO GACAD "حماس" تحتجز المشتبه به في محاولة اغتيال الحمد الله بعد إصابته

رام الله- سبوتنيك. وذكرت الوزارة أن المتهم الرئيسي قتل، متأثرا بجراحه بعد اعتقاله في تبادل إطلاق نار.

كما أوضحت الوزارة أن اثنين من مساعديه أصيبا خلال الاشتباك، الذي وقع اليوم.

وكانت الداخلية الفلسطينية قد كشفت عن توصلها إلى هوية المشتبه به الرئيسي في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الحمد الله قبل نحو أسبوع.

كما حاصرت قوات الأمن، صباح اليوم الخميس، عددا من المطلوبين في محاولة اغتيال الحمد الله.

وقال متحدث باسم الداخلية الفلسطينية إن اشتباكا مسلحا وقع بين الأجهزة الأمنية والمطلوبين.

وتعرض موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات الفلسطيني لاستهداف بثلاث عبوات ناسفة عند مدخل قطاع غزة قبل نحو أسبوع، وأصيب 7 من أفراد الوفد المرافق وتعرضت المركبات لأضرار مادية، وقد حمل الرئيس الفلسطيني وحركة فتح حركة حماس المسؤولية عما جرى.