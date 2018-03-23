موسى مصطفى موسى: العلاقات المصرية الروسية هامة ونريد تعميقها أكثر

اعتبر المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية، رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، أن العلاقات المصرية الروسية هامة للغاية، وأنه لابد من تعميقها أكثر.

© REUTERS/ MOHAMED ABD EL GHANY موسى مصطفى موسى: مقاطعة الانتخابات خيانة وهذه الدول تستهدف مصر (فيديو)



وأضاف موسى: روسيا قوة عظمى لا تقل عن أمريكا، بل على العكس، روسيا تتفوق أحيانا على أمريكا في التكنولوجيا، لذا أتمنى المزيد من التقارب بين مصر وروسيا سواء رسميا أو شعبيا، والمسافة بين مصر وروسيا تجعل ذلك ممكنا، كذلك الانسجام على المستوى الشعبي بين البلدين يدعم التقارب.



وأوضح موسى: أريد تقارب أعمق مع روسيا، ليس على الصعيد العسكري فقط، ولكن على الصعيد المدني أيضا، كما أننا نريد أن نرى روسيا بلدا مستثمرا في مصر، وليس فقط مصدرا، هناك الكثير من الدول تأتي لمصر مستثمرة، روسيا أيضا يجب أن تكون بلدا مستثمرا في مصر، وأعتقد أن هذا التطور سيحدث قريبا.



وتجرى الانتخابات على مستوى الجمهورية على مدار ثلاثة أيام، ويبلغ عدد من لهم الحق في التصويت في مصر حوالي 60 مليون ناخب. وصوّت المصريون في الخارج بالفعل يوم الجمعة 16 آذار/ مارس الجاري. وقال موسى، في حديث خاص لوكالة " سبوتنيك ": أعتبر طوال الوقت أن العلاقات بين مصر وروسيا هامة جدا، وسعيد بالتقارب الحاصل مؤخرا بين البلدين ومع الرئيس بوتين.وأضاف موسى: روسيا قوة عظمى لا تقل عن أمريكا، بل على العكس، روسيا تتفوق أحيانا على أمريكا في التكنولوجيا، لذا أتمنى المزيد من التقارب بين مصر وروسيا سواء رسميا أو شعبيا، والمسافة بين مصر وروسيا تجعل ذلك ممكنا، كذلك الانسجام على المستوى الشعبي بين البلدين يدعم التقارب.وأوضح موسى: أريد تقارب أعمق مع روسيا، ليس على الصعيد العسكري فقط، ولكن على الصعيد المدني أيضا، كما أننا نريد أن نرى روسيا بلدا مستثمرا في مصر، وليس فقط مصدرا، هناك الكثير من الدول تأتي لمصر مستثمرة، روسيا أيضا يجب أن تكون بلدا مستثمرا في مصر، وأعتقد أن هذا التطور سيحدث قريبا.وتجرى الانتخابات على مستوى الجمهورية على مدار ثلاثة أيام، ويبلغ عدد من لهم الحق في التصويت في مصر حوالي 60 مليون ناخب. وصوّت المصريون في الخارج بالفعل يوم الجمعة 16 آذار/ مارس الجاري.





من ناحية أخرى، نفى موسى مصطفى موسى، أن يكون ترشحه للانتخابات الرئاسية المصري جاء فجأة، وأكد أن حزبه أجرى دراسات كاملة عن الترشح قبل أشهر من الانتخابات.





وقال موسى لـ "سبوتنيك": نوايا الترشح لانتخابات الرئاسة كانت متوفرة منذ فترة، وعقدنا لقاءات وأجرينا دراسات، وتحدثنا أيضا مع الرئيس السيسي، من قبل، ولكن عندما ظهر الفريق أحمد شفيق في المشهد، تراجعنا عن الترشح لأننا لا نسعى لتفتيت أصوات الناخبين.





وأضاف موسى: عندما تراجع الفريق شفيق عن الترشح، وحالت الإجراءات دون ترشح الفريق سامي عنان، وانسحب آخرون من السباق، قررنا إعلان الترشح، حتى لا تتحول الانتخابات إلى استفتاء بما يضر بالحياة السياسية في مصر، وترشحنا أفسد مخططات كثيرة ضد مصر.









وقال موسى: السيسي حقق إنجازات وشيد مشاريع كبيرة، ولكن الغلاء كان أحد النتائج الجانبية لتلك الإنجازات وهو ما أطرح معالجته في برنامجي الانتخابي اعتمادا على تنمية اقتصادية ترتكز على الرأسمالية الوطنية. وأوضح: أيدنا السيسي من قبل في الـ 30 من حزيران/ يونيو2013 في مواجهة الإخوان، كما أيدناه في انتخابات الرئاسة في 2014، وأخوض الانتخابات الحالية ليس كعدو للسيسي، فلا عداوة ولكن لدينا أفكار مختلفة لصالح البلد.وقال موسى: السيسي حقق إنجازات وشيد مشاريع كبيرة، ولكن الغلاء كان أحد النتائج الجانبية لتلك الإنجازات وهو ما أطرح معالجته في برنامجي الانتخابي اعتمادا على تنمية اقتصادية ترتكز على الرأسمالية الوطنية.



