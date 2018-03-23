موسى مصطفى موسى: العلاقات المصرية الروسية هامة ونريد تعميقها أكثر

وقال موسى، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك ": أعتبر طوال الوقت أن العلاقات بين مصر وروسيا هامة جدا، وسعيد بالتقارب الحاصل مؤخرا بين البلدين ومع الرئيس بوتين.
وأضاف موسى: روسيا قوة عظمى لا تقل عن أمريكا، بل على العكس، روسيا تتفوق أحيانا على أمريكا في التكنولوجيا، لذا أتمنى المزيد من التقارب بين مصر وروسيا سواء رسميا أو شعبيا، والمسافة بين مصر وروسيا تجعل ذلك ممكنا، كذلك الانسجام على المستوى الشعبي بين البلدين يدعم التقارب.
وأوضح موسى: أريد تقارب أعمق مع روسيا، ليس على الصعيد العسكري فقط، ولكن على الصعيد المدني أيضا، كما أننا نريد أن نرى روسيا بلدا مستثمرا في مصر، وليس فقط مصدرا، هناك الكثير من الدول تأتي لمصر مستثمرة، روسيا أيضا يجب أن تكون بلدا مستثمرا في مصر، وأعتقد أن هذا التطور سيحدث قريبا.
وتجرى الانتخابات على مستوى الجمهورية على مدار ثلاثة أيام، ويبلغ عدد من لهم الحق في التصويت في مصر حوالي 60 مليون ناخب. وصوّت المصريون في الخارج بالفعل يوم الجمعة 16 آذار/ مارس الجاري.
من ناحية أخرى، نفى موسى مصطفى موسى، أن يكون ترشحه للانتخابات الرئاسية المصري جاء فجأة، وأكد أن حزبه أجرى دراسات كاملة عن الترشح قبل أشهر من الانتخابات.
وقال موسى لـ "سبوتنيك": نوايا الترشح لانتخابات الرئاسة كانت متوفرة منذ فترة، وعقدنا لقاءات وأجرينا دراسات، وتحدثنا أيضا مع الرئيس السيسي، من قبل، ولكن عندما ظهر الفريق أحمد شفيق في المشهد، تراجعنا عن الترشح لأننا لا نسعى لتفتيت أصوات الناخبين.
وأضاف موسى: عندما تراجع الفريق شفيق عن الترشح، وحالت الإجراءات دون ترشح الفريق سامي عنان، وانسحب آخرون من السباق، قررنا إعلان الترشح، حتى لا تتحول الانتخابات إلى استفتاء بما يضر بالحياة السياسية في مصر، وترشحنا أفسد مخططات كثيرة ضد مصر.
وأوضح: أيدنا السيسي من قبل في الـ 30 من حزيران/ يونيو2013 في مواجهة الإخوان، كما أيدناه في انتخابات الرئاسة في 2014، وأخوض الانتخابات الحالية ليس كعدو للسيسي، فلا عداوة ولكن لدينا أفكار مختلفة لصالح البلد.
وقال موسى: السيسي حقق إنجازات وشيد مشاريع كبيرة، ولكن الغلاء كان أحد النتائج الجانبية لتلك الإنجازات وهو ما أطرح معالجته في برنامجي الانتخابي اعتمادا على تنمية اقتصادية ترتكز على الرأسمالية الوطنية.
ويبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية في الداخل يوم 26 آذار/ مارس الجاري، ويخوض السباق إلى جانب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، رئيس حزب الغد المصري، موسى مصطفى موسى، وسيفوز في السباق من يحصل على أكثر من 50 في المائة من الأصوات الصحيحة في الانتخابات.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)