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14:20 24 مارس/ آذار 2018
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    الخارجية العراقية

    دعوة جديدة من الخارجية العراقية إلى تركيا بشأن العمليات العسكرية على الحدود

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    العالم العربي
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    دعت وزارة الخارجية العراقية، تركيا إلى مزيد من التنسيق الدقيق بشأن العمليات التي تقوم بها في مناطق تابعة لإقليم كردستان العراق.

    وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري مع وكيل وزير الخارجية التركية
    © Photo/ Official Page of the Foreign Minister of Iraq
    العراق يبلغ تركيا رفضه القيام بأي عمليات عسكرية على أراضيه وخرق حدوده (فيديو)
    وقال الدكتور أحمد محجوب المتحدث باسم الخارجية العراقية، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "العراق يرفض عمليات القصف العشوائي ويدعو للتنسيق من أجل تجنب المدنيين نيران العمليات التي تقوم بها القوات التركية على الأراضي العراقية".

    وأشار محجوب إلى أن العراق يرفض العمليات التي استهدفت مناطق بمحافظة أربيل التابع لإقليم كردستان، والتي أدت إلى إزهاق أرواح بعض المدنيين، وأن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أبلغ وكيل وزير الخارجية التركي أثناء لقاءه الأسبوع الماضي ضرورة التنسيق مع بغداد بشأن العمليات العسكرية، ورفض دخول القوات التركية إلى العراق، وجدد مطالبته بضرورة خروج القوات التركية من مدينة بعشيقة.

    وشدد المتحدث باسم الخارجية العراقية، على أن الوزارة أكدت رفضها للعمليات التي أدت إلى إزهاق أرواح بعض المدنيين ودعت الجانب التركي للكف عن العمليات العشوائية والترتيب مع بغداد فيما يتعلق بهذا الشأن.

    وكان السفير التركي في العراق قال إن بلاده بدأت بشن حملات عسكرية على حدودها مع العراق، لتطهير الحدود من "الجيوب الإرهابية"، وذلك بالتعاون مع الحكومة العراقية.

    انظر أيضا:

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