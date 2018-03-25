طائرات إسرائيلية تلقي منشورات تحذيرية على سكان قطاع غزة

حذر الجيش الإسرائيلي أهالي قطاع غزة من الوجود بالقرب من السياج الحدودي الفاصل بين القطاع وإسرائيل، منبها إلى إمكانية إطلاق النار على المخالفين عند الضرورة.

© AP Photo/ Tsafrir Abayov الجيش الإسرائيلي يعزز قواته على حدود غزة والضفة الغربية

رام الله — سبوتنيك . وقال بيان ألقته طائرات إسرائيلية فوق قطاع غزة، اليوم الأحد 25 مارس / آذار: "جيش الدفاع يعيد النظر بحظر الاقتراب من السياج الحدودي على مسافة أقل من 300 متر، وكل من يقترب يعرض نفسه للخطر حيث تتخذ قوات جيش الدفاع الإجراءات اللازمة لإبعاده بما في ذلك إطلاق النار في حالات الضرورة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز تواجد قواته ودفع المزيد من الوحدات عند حدود قطاع غزة وسط إجراءات واستعدادات عالية لأي خطر محتمل فضلا عن التحذير من الاقتراب من السياج الفاصل في ظل دعوة الفصائل الفلسطينية إلى مسيرة جماهيرية، الجمعة المقبل، بعنوان "مسيرة العودة" في ذكرى "يوم الأرض"، الذي يصادف الثلاثين من الشهر الجاري.