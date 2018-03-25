هيئة الطيران السعودية: مطارات المملكة استقبلت أكثر من 91 مليون مسافر عام 2017

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية أن أعداد المسافرين عبر مطارات المملكة ارتفعت إلى 91.8 مليون مسافر، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة في 27 مطارا، وصلت إلى 7.7 في المئة، خلال العام الماضي.

القاهرة — سبوتنيك . جاء ذلك في بيان الهيئة على موقها الإلكتروني اليوم الأحد 25 مارس / آذار، أشارت فيه إلى ارتفاع أعداد المسافرين مقارنة بعام 2016، وارتفاع أعداد الرحلات عبر المطارات السعودية لتصل إلى 4.6 في المئة.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الحكيم التميمي، إن الهيئة تعمل على تطوير شبكة المطارات، لاستيعاب الطلب والزيادة المتنامية في عدد المسافرين بمختلف مطارات المملكة، ورفع مستوى مساهمة قطاع الطيران في الاقتصاد الوطني.

وأضاف: "أطلقت الهيئة العديد من البرامج، التي أسهمت بشكل مباشر في تطوير خدمات النقل الجوي في المملكة، ومنها برنامج دعم التذاكر على الوجهات منخفضة الحركة بين مناطق المملكة".

وشهدت المطارات الرئيسية في المملكة، وهي مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، ومطار الطائف الدولي، زيادة كبيرة في عدد المسافرين عام 2017، وبلغ عدد المسافرين عبرها نحو 78.046 مليونا، بينما بلغت أعداد الرحلات في هذه المطارات الدولية 593.866 رحلة.

كما سجلت المطارات الداخلية ارتفاعا نوعيا في أعداد المسافرين والرحلات، وبلغ عدد المسافرين عبر المطارات الداخلية، خلال العام الماضي، نحو 13.775 مليون مسافر.