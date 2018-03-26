بعد صواريخ الرياض... "أنصار الله" توجه دعوة إلى دول التحالف العربي

وجه صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي في صنعاء، اليوم الاثنين 26 مارس/آذار، دعوة إلى دول التحالف العربي، عقب إطلاق القوة الصاروخية التابعة لـ"أنصار الله" 7 صواريخ باليستية على السعودية.

وتابع: "رسائل القوة الصاروخية، ليست إلا رسالة سلام، فإذا أردت السلام فاحمل السلاح".

وطالب الصماد دول التحالف بـ"ضرورة اقتناص الفرصة، والذهاب نحو سلام عادل في اليمن".

وأردف: "ندعو كذلك كافة القوى المحلية المنخرطة مع العدوان للعودة إلى جادة الصواب للتفاهم حول كل القضايا".

واستطرد: "نهيب كذلك بأحرار الخارج، الذين نقلوا المعاناة، التي يعيشها شعبنا تحت العدوان والحصار، ضرورة تعزيز عوامل الصمود، وتوحيد جميع الجبهات نحو الخيار الوحيد للوصول إلى الحسم والانتصار".

وقال الصماد:

"على المبعوث الأممي الجديد أن يدرك أسباب فشل سلفه، كما أن الحفاظ على الجبهة الداخلية، مسؤولية الجميع".

واختتم رئيس المجلس السياسي: "معاناة شعبنا لن يتحملها شعب آخر، وتتطلب جهدا كبيرا لرفعها عن كاهل الشعب، ونطالب كافة الأجهزة الأمنية بمزيد من اليقظة للحفاظ على الإنجازات الكبيرة".

وكانت القوة الصاروخية، التابعة لـ"أنصار الله" قد أعلنت عن إطلاقها 7 صواريخ باليستية على السعودية، استهدفت قواعد عسكرية في الرياض وأماكن أخرى، وأسفرت عن مقتل شخص واحد (مقيم مصري) وإصابة اثنين آخرين.