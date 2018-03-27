العبادي يؤكد سيطرة القوات العراقية على الحدود ويرفض أي تجاوزات تركية لها

أكد رئيس الحكومة التركية، بن علي يلدرم، في اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عدم وجود اتفاق بين بغداد وأنقرة حول عمليات عسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني.

© AP Photo/ Yasin Bulbul أردوغان: إذا فشلت عملية الحكومة العراقية في سنجار ستقوم تركيا بما يلزم

وقالت الحكومة العراقية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء 27 مارس/آذار، إن يلدريم أكد "عدم وجود اتفاق بين الحكومة العراقية والتركية بخصوص القيام بعمليات في الأراضي العراقية لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني، وأن ما حصل كان عدم دقة في النقل، حيث أردنا القول إننا لن نقوم بأي عمليات دون موافقة الحكومة العراقية ولم نقصد أننا اتفقنا معها، وأن تركيا تحترم السيادة العراقية ولن تقوم بأي عمل فيه تجاوز عليها"، وذلك وفقاً لموقع "السومرية نيوز"

وأضاف البيان أن العبادي أكد من جانبه أن "القوات الأمنية العراقية تفرض سيطرتها على كامل الأراضي العراقية وتوجيهه القوات العراقية الاتحادية عند زيارته للموصل بالسيطرة الكاملة على الحدود ومنع أي مقاتلين أجانب وقد حصل هذا الأمر والحدود حالياً مسيطر عليها من قبل قواتنا ونحن نرفض أي تجاوز على تركيا من خلال أراضينا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه تلقى معلومات من المخابرات التركية حول بدء الحكومة العراقية عملية في سنجار، معربًا عن أمله في أن تنجح. وأضاف أردوغان، أن تركيا ستتخذ "كل ما يلزم" إذا فشلت عملية الحكومة العراقية في سنجار.

بدوره، قال عضو قيادي بحزب العمال الكردستاني كاوه شيخ موس، أكد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن مقاتلي الحزب سيردون بقوة ضد أي تحرك عسكري تركي في قضاء سنجار شمال العراق.