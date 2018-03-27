العبادي يؤكد سيطرة القوات العراقية على الحدود ويرفض أي تجاوزات تركية لها

وأضاف البيان أن العبادي أكد من جانبه أن "القوات الأمنية العراقية تفرض سيطرتها على كامل الأراضي العراقية وتوجيهه القوات العراقية الاتحادية عند زيارته للموصل بالسيطرة الكاملة على الحدود ومنع أي مقاتلين أجانب وقد حصل هذا الأمر والحدود حالياً مسيطر عليها من قبل قواتنا ونحن نرفض أي تجاوز على تركيا من خلال أراضينا".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه تلقى معلومات من المخابرات التركية حول بدء الحكومة العراقية عملية في سنجار، معربًا عن أمله في أن تنجح. وأضاف أردوغان، أن تركيا ستتخذ "كل ما يلزم" إذا فشلت عملية الحكومة العراقية في سنجار.
بدوره، قال عضو قيادي بحزب العمال الكردستاني كاوه شيخ موس، أكد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن مقاتلي الحزب سيردون بقوة ضد أي تحرك عسكري تركي في قضاء سنجار شمال العراق.
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