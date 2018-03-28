العبادي: العراق يريد أن ينأى بنفسه عن الصراع بين أمريكا وإيران

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأربعاء 28 مارس/آذار، إن بلاده تريد أن تنأى بنفسها عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف العبادي، خلال مؤتمر للطاقة في بغداد، أن العراق يريد تحقيق "توازن" في علاقاته مع واشنطن ومع طهران، قائلا: إن "هذه السياسة تصب في صالح بغداد"، وذلك وفقاً لـ" السومرية نيوز ".

وقال رئس الوزراء العراقي إن بغداد "تنأى بنفسها" عن التوتر بين إيران والولايات المتحدة، معبراً أيضا عن أمله في ألا تنسحب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران.

وكان مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي جدد رفض بلاده التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران بدون تعديله. وقال: "الصفقة النووية الإيرانية كارثة وأمريكا لن تصادق على هذه الصفقة المريضة"، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي أن يتم العمل على وضع قيود على البرنامج الباليستي الإيراني.

فيما أعلن بهروز كمالفندي، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن طهران مستعدة لتسريع عملية تخصيب اليورانيوم إذا ما انتهكت واشنطن الاتفاق حول النووي الإيراني.