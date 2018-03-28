مسؤولون يهود...وثيقة مسربة تكشف كواليس زيارة ولي العهد

في إطار جولة تستمر أسبوعين في الولايات المتحدة، عقد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سلسلة من اللقاءات مع كبار قادة عالمي السياسة والأعمال في كل من واشنطن ونيويورك حتى الآن.

وبحسب وثيقة مسربة حول الزيارة أوردتها صحف " هآرتس " و" إندبندنت " و" نيوزويك "، الأربعاء، بأن الأمير الشاب "ربما ترك الأفضل للختام"، مشيرة إلى لقاء مع الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري.

وذكرت الوثيقة أن ابن سلمان الذي يرتقب أن ينهي جولته في الساحل الغربي الأمريكي بداية نيسان/ أبريل، سيكون ضيف شرف خلال حفل عشاء في لوس أنجلوس ينظمه آري إيمانويل، المدير التنفيذي لشركة "إنديفر" التي اشترت المملكة أسهما فيها بقيمة 400 مليون دولار.

ومن المقرر أن يلتقي ابن سلمان كلا من بيل غيتس مؤسس "مايكروسوفت"، وإيلون مسك المدير التنفيذي لشركة "تسلا"، وتم كوك المدير التنفيذي لآبل، والمدراء التنفيذيين في كل من "بوينغ" و"أمازون" و"أوبر ووولت ديزني" و"لوكهيد مارتن".

ومن كبار الشخصيات السياسية التي التقاها بن سلمان في نيويورك: الرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري، ووزير الخارجية الأسبق هينري كيسنجر والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومسؤولون يهود من لجنة الشؤون العامة الأمريكية-الإسرائيلية (AIPAC)، والفيدرالية اليهودية لأمريكا الشمالية، وفقا للوثيقة.

© Sputnik. Vladimir Sergeev روسيا تعلق على تصريحات محمد بن سلمان

وعقد الأمير لقاءات مع مسؤولين وكبار الصحافيين في عدد من أعرق الصحف والمؤسسات الإعلامية الأمريكية بينها نيويورك تايمز وواشنطن بوست وول ستريت جورنال ولوس أنجلس تايمز وغيرها.

وكان قد اجتمع في مستهل زيارته مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، فيما تشمل لقاءاته مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية كلا من نائب الرئيس مايك بنس ومدير وكالة الاستخبارات المركزية المرشح لمنصب وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الدفاع جيمس ماتيس.

ووصفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية ولي العهد السعودي بـ"الشخصية القوية"، مشيرة إلى أن جميع السياسين والشخصيات العامة ورجال الأعمال في الولايات المتحدة يتهافتون على لقائه، خاصة بعد اجتماعه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومستشاره المقرب، جاريد كوشنر، وجميع أفراد الإدارة الأمريكية يوم 19 مارس الماضي.