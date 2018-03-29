صحيفة: محمد بن سلمان ضيف أشهر مذيعة أمريكية

ويلتقى محمد بن سلمان بأوبرا وينفري في حلقة استثنائية من برنامجها الصباحي.

The heir to the Saudi throne, Prince Mohammed bin Salman Al Saud, is scheduled to meet with Oprah Winfrey https://t.co/rc2kBOGOny pic.twitter.com/ud2b3UOmmt — Newsweek (@Newsweek) March 28, 2018

وقالت الصحيفة إنه عندما تلتقي أوبرا، فأنت تذهب إلى داخل منازل الشعب الأمريكي، والتعمق في الثقافة الأمريكية.

​ويقوم الأمير محمد بن سلمان بزيارة إلى الولايات المتحدة، وزار أكثر من مدينة، وعقد لقاءات مع مختلف المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين لتعزيز الاستثمارات القادمة للسعودية، و"رؤية 2030"، التي يستهدف منها تعزيز الاقتصاد بعيدا عن عائدات النفط، التي اعتمدت عليها المملكة لسنوات طويلة.