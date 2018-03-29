سفارة السعودية في لندن تطالب مواطنيها في بريطانيا بتوخي الحيطة والحذر

طالبت السعودية مواطنيها في بريطانيا بتوخي الحذر، مشيرة إلى أنها تتواصل مع السلطات البريطانية بشأن محتويات المنشورات المسيئة التي يتم تداولها.

عاجل من #لندن | السفارة #السعودية تدعو من يعتقد أنه وقع ضحية لمثل هذه الجريمة للاتصال بالشرطة المحلية على الرقم 101https://t.co/5t3eIvPjBE — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) March 29, 2018

ذكرت ذلك صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية في عدة تدوينات على "تويتر" قالت فيها، إن السفارة السعودية في لندن تهيب بجميع مواطنيها المقيمين في المملكة المتحدة اتباع تعليمات السلطات البريطانية وتوخي الحذر، مشيرة إلى أنها تطمئن مواطنيها أنها على على اتصال مع السلطات البريطانية.

عاجل من #لندن | السفارة #السعودية تهيب جميع مواطنيها بالمملكة المتحدة أن يتبعوا تعليمات السلطات البريطانية وتوخي الحذر والحيطةhttps://t.co/5t3eIvPjBE — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) March 29, 2018

ولفتت السفارة السعودية إلى أن السلطات البريطانية تأخذ جريمة الكراهية الدينية بمنتهى الجدية، وتدعو من يعتقد أنه وقع ضحية لمثل هذه الجرائم الخاصة بالكراهية أن يتواصل مع الشرطة المحلية.