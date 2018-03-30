الكويت تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث التصعيد في الأراضي الفلسطينية

وقال الدبلوماسي: "بطلب من وفد الكويت يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا لبحث الوضع في قطاع غزة".
وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع، اليوم الجمعة لمناقشة الوضع في غزة بطلب من الكويت، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن في دورته الحالية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قتل 14 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 2000 بجروح متفاوتة، برصاص الجيش الإسرائيلي على طول الحدود الشرقية بين قطاع غزة وإسرائيل، خلال "مسيرة العودة" اليوم.
وقرر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اعتبار يوم غد السبت 31 مارس/ آذار، يوم حداد وطني على أرواح قتلى اليوم من الفلسطينيين.
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