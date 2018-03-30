الكويت تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث التصعيد في الأراضي الفلسطينية

طلبت الكويت، اليوم الجمعة 30 مارس/ آذار، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، لبحث التصعيد في الأراضي الفلسطينية.

© REUTERS/ IBRAHEEM ABU MUSTAFA عباس يطلب الحماية الدولية للفلسطينيين

الأمم المتحدة — سبوتنيك . وأكد المتحدث الصحفي باسم البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة، فيودور ستريجوفسكي، أن مجلس الأمن الدولي يجتمع اليوم من أجل مناقشة الوضع في قطاع غزة.

وقال الدبلوماسي: "بطلب من وفد الكويت يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا لبحث الوضع في قطاع غزة".

وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع، اليوم الجمعة لمناقشة الوضع في غزة بطلب من الكويت، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن في دورته الحالية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قتل 14 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 2000 بجروح متفاوتة، برصاص الجيش الإسرائيلي على طول الحدود الشرقية بين قطاع غزة وإسرائيل، خلال "مسيرة العودة" اليوم.

وقرر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اعتبار يوم غد السبت 31 مارس/ آذار، يوم حداد وطني على أرواح قتلى اليوم من الفلسطينيين.