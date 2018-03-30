إحباط هجوم إرهابي شمال بغداد

أحبطت قوات الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، هجوما لتنظيم "داعش" الإرهابي كان يستهدف أبراج نقل الطاقة الكهربائية شرق محافظة ديالى.

© Sputnik. Ramil Sitdikov زاخاروفا: لم يتمكنوا من خداع روسيا في العراق

بغداد — سبوتنيك . وذكر الحشد على موقعه الرسمي أن "قوة من اللواء 24 في الحشد الشعبي تمكنت، مساء اليوم، من إحباط هجوم "داعشي" استهدف نقاط المرابطة لأبراج الطاقة الكهربائية في حوض حمرين شرق ديالى التي تمسكها قوة من أحد ألوية الحشد الشعبي بعد أن طلبت إسنادا من اللواء 24".

وأضاف أن "القوة الساندة لاحقت الإرهابيين ما دفعهم إلى الفرار".

يذكر أن القوات الأمنية المشتركة تصد بين فترة وأخرى هجمات لعناصر "داعش" في المناطق التي ما زال يمتلك بها جيوبا، ومنها محافظة ديالي.