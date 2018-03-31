نشر الإعلام الحربي، التابع لـ"حزب الله" اللبناني، اليوم السبت 31 مارس/آذار، أولى لقطات للطائرة الإسرائيلية، التي سقطت في جنوب لبنان.

© AFP 2018/ MENAHEM KAHANA سقوط طائرة إسرائيلية بلا طيار في جنوب لبنان

وكان ا لإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" اللبناني قد أعلن عن "سقوط طائرة تجسس إسرائيلية من دون طيار في منطقة خلة مريم بين بلدتي برعشيت وبيت ياحون دون معرفة أسباب سقوطها للآن، مشيرا إلى أن طائرة تجسس ثانية أطلقت صاروخا على الطائرة الأولى بصاروخ موجه، وتم تدميرها".

وأرجع أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، سقوط الطائرة إلى "خلل فني".

وأظهرت المشاهد، التي بثها الإعلام الحربي، حطام الطائرة الإسرائيلية، والتي ظهر عليها العلم الإسرائيلي بشكل واضح.