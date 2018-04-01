إخراج دفعة من مسلحي دوما عبر ممر الوافدين

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الأحد 1 أبريل/ نيسان، بأنه تم إخراج دفعة من مسلحي مدينة دوما.

وذكرت الوكالة أن المسلحين خرجوا عبر ممر الوافدين.

وكانت الوكالة قد أعلنت، في وقت سابق، التوصل لاتفاق يقضي بخروج مسلحي "جيش الإسلام" من دوما إلى جرابلس وتسوية أوضاع المتبقين، وتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للدولة.

وأضافت، أن "الاتفاق ينص على عودة كل مؤسسات الدولة بالكامل إلى مدينة دوما، لافتة إلى أن الاتفاق يقضي بتسليم جميع المختطفين المدنيين والعسكريين إضافة إلى جثامين الشهداء".

كما أكد مصدر أمني لـ"سبوتنيك" أن اتفاق خروج المسلحين وعائلاتهم من دوما بالغوطة الشرقية، يقضي بخروج "مسلحي جيش الإسلام من دوما لجرابلس بريف حلب وعودة مؤسسات الدولة إلى القيادات السورية".

وكانت القيادة العامة للجيش العربي السوري، أعنلت، مساء أمس السبت، بلدات عربين وزملكا وعين ترما وجوبر في الغوطة الشرقية خالية من الإرهاب بعد خروج الدفعة الأخيرة من الإرهابيين وعائلاتهم ونقلهم إلى محافظة إدلب.