"أنصار الله" تستهدف معسكرا سعوديا في جيزان بصاروخ باليستي

أطلقت القوة الصاروخية لجماعة "أنصار الله" اليمنية، صاروخا باليستيا من نوع "قاهر تو إم" على معسكر سعودي على أطراف جيزان جنوب غربي السعودية، بحسب ما أفاد به مصدر في الجيش اليمني المتحالف مع الجماعة.

© AP Photo/ Hani Mohammed التحالف يشن أكثر من 25 غارة على مناطق متفرقة في جيزان

وكانت الجماعة أعلنت "إطلاق صاروخ باليستي على معسكر للقوات الخاصة السعودية في جيزان، يوم الجمعة 23 مارس/ آذار.

وأشار المصدر في اتصال مع "سبوتنيك" إلى أن الصاروخ الباليستي يعد الصاروخ الثاني من منظومة "بدر" الصاروخية.

وتابع "منظومة بدر الصاروخية، هي أحدث منظومة باليستية تم تطويرها محليا، وأنتجنا منها صواريخ ذات مدى مختلف، بحيث أصبحت معظم الأهداف العسكرية والاقتصادية وطيران التحالف في مجال تلك الصواريخ".

يذكر أن "أنصار الله" أعلنوا في وقت سابق، عن منظومة "بدر" الصاروخية أمس الخميس بمناسبة الذكرى الثالثة للحرب، ودشنوا تلك المنظومة بإطلاق صاروخ "بدر1" على موقع تابع لشركة "آرامكو" السعودية في منطقة نجران.

وقال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله" إن طائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، شنت أكثر من 25 غارة على مواقع متفرقة في منطقة جيزان الحدودية، داخل الأراضي السعودية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن هذه الغارات تأتي بعد توارد أنباء عن نية "أنصار الله" القيام بهجوم واسع على عدد من معسكرات التحالف في المناطق الحدودية.

وأعلن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، في الساعات الأولى من يوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت 7 صواريخ باليستية جرى إطلاقها من الأراضي اليمنية، واستهدف 3 منها الرياض، فيما أسفر سقوط إحدى شظايا الصواريخ عن مقتل مقيم مصري وإصابة مصريين اثنين بالعاصمة السعودية.

وجاء الإعلان عن اعتراض الصواريخ عقب كلمة لزعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبدالملك الحوثي بمناسبة الذكرى الثالثة لبدء عملية "عاصفة الحزم" التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين وأنصارهم بعد انقلابهم على السلطة المعترف بها دوليا في اليمن.