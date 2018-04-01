إصابة 6 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

أصيب 6 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الشرقية لقطاع غزة، بينهم شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.