القيادة العامة للجيش الليبي تستعد للاحتفال بـ"عملية الكرامة"

أعلنت إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي شرقي البلاد، أنها تستعد للاحتفال بالذكرى الرابعة لمعركة الكرامة، التي شنها الجيش الليبي ضد الجماعات "الإرهابية" في مدينة بنغازي.

بنغازي — سبوتنيك . قالت إدارة التوجيه المعنوي في بيان رسمي حصلت وكالة " سبوتنيك " على نسخة منه، إن مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء هاشم بورقعة الكزه، اجتمع اليوم الأحد 1 أبريل/نيسان، بآمري فروع التوجيه لفرع بنغازى وطبرق والجبل الأخضر، وخليج سرت وسبها والجفرة"، مشيرة إلى أن الاجتماع كان من أجل التجهيز للاحتفال بالعيد الرابع لثورة الكرامة وتخريج الدفعة الواحد والخمسون من الكلية العسكرية وتخريج عدد من الجنود من مراكز التدريب".

وأضاف البيان أن مدير الإدارة أكد على دور إدارة التوجيه المعنوي في هذه المرحلة من رفع الروح المعنوية لمنتسبي القوات المسلحة الليبية والنهوض بها.

وانطلقت معركة الكرامة في 16مايو / أيار 2014، بقيادة القائد العام المشير خليفة بالقاسم حفتر، ضد جماعة "مجلس شورى ثوار بنغازي الإسلامي" وقوات الجيش الليبي وبعض المساندين للجيش بالمدينة.

ويصنف مجلس شورى ثوار بنغازي، الذي تقوده جماعة "أنصار الشريعة" منظمة إرهابية لدى الأمم المتحدة وعدد من الدول.