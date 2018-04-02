بالصور... تظاهرة نسائية حاشدة في صنعاء تنديدا باغتصاب فتاة الجنوب

خرجت تظاهرة حاشدة عصر اليوم الاثنين 2 أبريل/ نيسان في العاصمة اليمنية صنعاء للتنديد بجريمة اغتصاب فتاة جنوبية في مدينة الخوخة التي يسيطر عليها التحالف في محافظة الحديدة بالساحل الغربي.

قال مصدر في "أنصار الله" في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن التظاهرة النسائية الحاشدة خرجت في باب اليمن تنديدا بجريمة اغتصاب الفتاة الجنوبية على يد جندي سوداني تابع لقوات التحالف في الخوخة الواقعة تحت سيطرة التحالف.

© Sputnik. IBRAHIM MATRAZ نساء يتظاهرن في اليمن اعتراضا على اغتصاب فتاة

ولفت المصدر، إلى أن المتظاهرات حملن اللافتات المنددة بالواقعة والتحالف ووصفن ما حدث بأنه "جريمة لا تغتفر".

وكانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية ومفتي الديار في صنعاء ومنظمات حقوقية محلية قد نددت بالواقعة وطالبت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد قوات التحالف في اليمن.

© Sputnik. IBRAHIM MATRAZ نساء يتظاهرن في اليمن ضد اغتصاب فتاة في الحديدة

وقال بيان صادر عن التظاهرة "لأجل هذه الجريمة النكراء، جريمة اغتصاب امرأة في الخوخة خرجنا نحن نساء أمانة العاصمة من مختلف التوجهات السياسية غضبا لله ولدينه، غضبا لأرضنا ولعرضنا، واستهجانا لكل نبرات الاستسلام والدياثة والانحراف التي يطلقها البعض نكاية في خصومه السياسيين، خرجنا عجبا ممن يحاول أن يصور الموضوع كحادثة عرضية".