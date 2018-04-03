مصر تدعو جميع الأطراف في "الأراضي المحتلة" للتهدئة وعدم تعريض المدنيين للخطر

دعا مندوب مصر الدائم في الجامعة العربي السفير، ياسر العطوي، جميع الأطراف في "الأراضي الفلسطينية المحتلة" للتهدئة وضبط النفس وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر.

© Sputnik. Ahmed Abed مندوب فلسطين في الجامعة العربية: نطالب بتوفير الحماية الدولية لمسيرة العودة

القاهرة- سبوتنيك. وقال العطوي، اليوم الثلاثاء 3 أبريل/ نيسان، في الاجتماع الطارئ للجامعة : "ندعو جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر".

وأضاف: "نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتفعيل كافة القرارات الدولية"، متابعا: "نؤيد مشروع البيان الذي تقدم به الوفد الفلسطيني الذي دعا لهذا الاجتماع الطارئ، ونحيي الشعب الفلسطيني البطل وندعو له بتسديد الخطى".

وكان آلاف الفلسطينيين خرجوا، في الجمعة الماضية، في مظاهرات باتجاه الحدود الإسرائيلية للمشاركة في ما سمي بـ"مسيرة العودة"، التي دعت لها الفصائل الفلسطينية المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي1948.

ونصبت اللجنة الوطنية لـ"مسيرة العودة" خياما على طول حدود قطاع غزة على بعد 700 مترا من السياج الحدودي الفاصل مع الجيش الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى "يوم الأرض" الفلسطيني.

وسقط خلال الاحتجاجات العشرات من القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما أصيب الآلاف، بالرصاص الحي والمطاطي واختناقات بالغاز.

وتعقد جامعة الدول العربية، اليوم، اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المحتجين الفلسطينيين في "مسيرة العودة الكبرى". ويأتي الاجتماع بطلب من فلسطين.