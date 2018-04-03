قوات هادي تعلن مقتل قيادي من "أنصار الله" في الحديدة وأسر أكثر من 20 في لحج

أعلنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف، أنها قتلت قياديا ميدانيا من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الحديدة غربي اليمن، وأسرت آخر مع أكثر من 20 مسلحا في محافظة لحج جنوبي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك . ذكر بيان الجيش اليمني المنشور على موقعه الرسمي "26 سبتمبر" اليوم الثلاثاء:" قتل ليلة الأحد القيادي الحوثي عبد الفتاح هاشم السادة المكنى، الشهير بـ"أبو هاشم"، خلال إحباط الجيش اليمني هجوما واسعا للحوثيين على مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة وتكبيدهم العشرات بين قتيل وجريح".

وعلى صعيد متصل، أفاد موقع الجيش "بأسر القيادي عبد الواسع السقاف، مشرف الحوثيين في عزلة "الثوابي" بمديرية جبلة في محافظة إب، و20 مسلحا من "أنصار الله" بالمحافظة، بعملية نوعية الجمعة، خلال المواجهات الدائرة في منطقة كرش بمديرية القبيطة شمال محافظة لحج".

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ ما يقرب من 3 أعوام، حيث تقود السعودية تحالفا عربيا بدأ في مارس/ آذار عام 2015، لدعم الرئيس اليمني الحالي، عبد ربه منصور هادي، ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بالإضافة إلى نشاط الجماعات الإرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين.