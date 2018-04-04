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13:35 04 أبريل/ نيسان 2018
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    الفتاة الفلسطينية عهد التميمي في أثناء محاكمتها عسكريا في إسرائيل

    الاتحاد الأوروبي يدين ظروف اعتقال عهد التميمي في إسرائيل

    © AP Photo/ Oren Ziv
    العالم العربي
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    أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في رام الله والقدس عن قلقها العميق بشأن ظروف اعتقال الطفلة عهد التميمي في السجون الإسرائيلية.

    الشابة الفلسطينية عهد التميمي تصل إلى المحكمة الإسرائيلية لمحاكمتها في بيتونيا، الضفة الغربية، 13 فبراير/ شباط 2018
    © AFP 2018/ THOMAS COEX
    عهد التميمي تشكوا تحرش ضابط إسرائيلي بها
    كما أعربت عن قلقها بشأن كيفية سير إجراءات المحاكمة في ظل نظام عسكري، مشددة على أن عددا كبيرا من القصّر اعتقلوا خلال المظاهرات الأخيرة وخضعوا للاستجواب بشكل لا يتناسب مع حقوق الأطفال، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

    وجاء في البيان الصحفي، الصادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، اليوم الأربعاء 4 أبريل/ نيسان: "تعرب بعثتا الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقهما العميق إزاء ظروف اعتقال عهد التميمي ومدة وشروط الاعتقال وكيفية سير الإجراءات في قضيتها، وكذلك في قضايا مماثلة تتم المحاكمات فيها عسكريا".

    وأضاف البيان: "شهدت الأشهر الأخيرة عددا كبيرا لحالات اعتقال للقاصرين الفلسطينيين خلال المظاهرات، واستخدمت قوى الأمن الإسرائيلية ظروف اعتقال وإجراءات استجواب لا تتناسب مع حقوق الطفل".

    وأكدت البعثة أنه "يقع على عاتق إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي وعدم استخدام هذه الإجراءات إلا كملاذ أخير ولأقصر وقت ممكن".

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    الكلمات الدلالية:
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