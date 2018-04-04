الاتحاد الأوروبي يدين ظروف اعتقال عهد التميمي في إسرائيل

وجاء في البيان الصحفي، الصادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، اليوم الأربعاء 4 أبريل/ نيسان: "تعرب بعثتا الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقهما العميق إزاء ظروف اعتقال عهد التميمي ومدة وشروط الاعتقال وكيفية سير الإجراءات في قضيتها، وكذلك في قضايا مماثلة تتم المحاكمات فيها عسكريا".
وأضاف البيان: "شهدت الأشهر الأخيرة عددا كبيرا لحالات اعتقال للقاصرين الفلسطينيين خلال المظاهرات، واستخدمت قوى الأمن الإسرائيلية ظروف اعتقال وإجراءات استجواب لا تتناسب مع حقوق الطفل".
وأكدت البعثة أنه "يقع على عاتق إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي وعدم استخدام هذه الإجراءات إلا كملاذ أخير ولأقصر وقت ممكن".
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