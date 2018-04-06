محمد بن سلمان: لولا "الدعم الملكي" لما وجدت أمريكا

اعتبر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن نجاح أي نظام حكم في العالم مرهون بتحقيق الحرية والعدالة لشعبه، أيا كانت الوسائل أو نوع هذا النظام الذي يحكم.

© REUTERS/ AMIR LEVY محمد بن سلمان يكشف عن نيته إنشاء مشروع عملاق في السعودية

جاء ذلك في حواره مع مجلة " تايم " الأمريكية، الذي نشرته مساء أمس الخميس 5 أبريل / نيسان، ردا على سؤال حول إمكانية تغيير نظام الحكم في السعودية.

وأضاف ابن سلمان: "يجب أن نركز على الغايات التي نريد الوصول إليها، وليس على وسائل تحقيقها"، مشيرا إلى أن تلك الغايات هي أن يسود القانون، ويحصل الناس على حقهم في التعبير عن آرائهم، وأن يكون هناك حرية في العمل، إضافة إلى تحقيق الأمن، وهي أهداف نتفق جميعا عليها.

وتابع: "ونحن في السعودية نحقق تلك الأهداف على طريقتنا الخاصة، ويجب أن نستخدم الوسائل، التي تمكننا من تحقيق أهدافنا".

وقال ولي العهد السعودي: "أود فقط أن أذكر الأمريكيين؛ إذا لم يكن الأمر متعلق بالملكية المطلقة، لما كانت الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في الوقت الحالي"، مضيفا: "استقلال أمريكا جاء بمساعدة من الملكية المطلقة للمملكة الفرنسية منذ 300 عام، ولولا هذا الدعم، لكانت أمريكا دولة مختلفة في منطقة مختلفة، ولأصبح التاريخ مختلفا".