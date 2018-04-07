تصريحات أمريكية جديدة بشأن قاعدة "العديد"... وأمير قطر يعلق

عقد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، محادثات، أمس الجمعة 6 أبريل/ نيسان، مع رئيس القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل، بقاعدة ماكديل الجوية في الولايات المتحدة.

وقال آل ثاني في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "كان لقائي مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل بناء وإيجابيا. لقد بحثنا قضايا عسكرية واستراتيجية ثنائية تهم البلدين والمنطقة بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب"، وذلك وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية

وأعرب فوتيل، عن شكره لأمير قطر وتقديره "لدور قطر المحوري ومشاركتها الفعالة في مكافحة الإرهاب والعمل على استقرار الأمن في المنطقة من خلال قاعدة العديد الجوية ومن خلال تعاونها المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإطار".

من جانبه، أكد أمير قطر، أن التعاون الاستراتيجي بين قطر وأمريكا قوي ومستمر في هذا المجال، بالإضافة إلى العديد من المجالات الأخرى التي تحكمها المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، موضحا أن تعميق التعاون الاستراتيجي الثنائي عسكريا وأمنيا ضروري من أجل مكافحة الإرهاب ولتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال الديوان الأميري القطري، في بيان، إن أمير دولة قطر التقى الجنرال فوتيل بمقر القيادة في قاعدة ماكديل الجوية بمدينة تامبا في ولاية فلوريدا، حيث بحثا تطوير علاقات التعاون الإستراتيجية المشتركة بين البلدين.

وتناول الاجتماع، آفاق التعاون العسكري والدفاعي الإستراتيجي في إطار الإعلان المشترك للاتفاق الأمني الذي أعلن عنه في الحوار الإستراتيجي الأول بين قطر والولايات المتحدة في فبراير/ شباط الماضي، ودوره في تنسيق جهود محاربة الإرهاب.

وحضر الاجتماع الموسع في القاعدة الجوية، الوفد الرسمي المرافق لأمير قطر وعدد من القيادات العسكرية القطرية وكبار ضباط القيادات البرية والجوية والبحرية الأمريكية.

وتأتي زيارة أمير قطر بالتزامن مع تواجد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الولايات المتحدة، حيث كان قد بدأ زيارته في 20 مارس/ آذار الجاري، وما زالت مستمرة، لتعد المرة الأولى التي يتواجد فيها ابن سلمان والشيخ تميم منذ اندلاع الأزمة الخليجية في دولة واحدة.