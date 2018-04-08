قبل مغادرته لفرنسا... محمد بن سلمان يوجه رسالة لترامب

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، جاء نص الرسالة كالتالي: "صاحب الفخامة، الرئيس دونالد ترامـب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تحية طيبة:
يسرني وأنا أغادر بلدكم الصديق، أن أتقدم لفخامتكم ببالغ الشكر والامتنان لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب الولايات المتحدة الصديق استمرار التقدم والازدهار.
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد.
وغادر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية متوجها إلى فرنسا في زيارة رسمية.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فإن ولي العهد سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدداً من المسؤولين لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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