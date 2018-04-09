بيسكوف: روسيا تتواصل مع إسرائيل بخصوص حادث قصف القاعدة الجوية السورية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا تتواصل مع الجانب الإسرائيلي من خلال القنوات المعنية، بخصوص توجيه ضربة جوية على القاعدة الجوية في سوريا.

© Sputnik. Vladimir Fedorenko روسيا تطلب من إسرائيل توضيح أسباب ضربة مطار التيفور

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول، عما إذا كان الرئيس الروسي سيتواصل مع الإدارة الإسرائيلية بخصوص الضربة الجوية:" بالطبع، هذا يعد سبب لقلقنا، ومن خلال القنوات المناسبة، يجري الاتصال مع الجانب الإسرائيلي."

وردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس بوتين على اتصال مع الحكومة الإسرائيلية في وقت الضربة الجوية على سوريا، قال بيسكوف: "لم يكن هناك اتصالات بين بوتين وزملائه الإسرائيليين."

وكانت روسيا طلبت عبر قنوات وزارتي الدفاع والخارجية، إيضاحات عاجلة من إسرائيل حول الضربات التي وجهتها، فجر اليوم الاثنين، على مطار التيفور في سوريا.

وقال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، فلاديمير جباروف: "يجب أن نفهم ما الذي دفع إسرائيل للقيام بهذه الخطوة، ومن ربما ضغط عليها. وهل كان هذا قرار مستقل"، مضيفا: "روسيا على الأرجح طلبت من إسرائيل توضيح قرارها عبر قنوات الدفاع والخارجية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت إن الغارة الجوية على مطار التيفور السوري، شنت من قبل مقاتلتين إسرائيليتين من طراز "إف-15". وذكرت أن 3 صواريخ وصلت إلى الهدف، بينما تم اعتراض 5 منها.

فيما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن مصدر عسكري قوله، إن العدوان الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري تم بطائرات إسرائيلية من طراز "أف-15" أطلقت عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية.