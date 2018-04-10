تعرف على مواصفات القمر الصناعي السعودي... أهمها قدرته على التشويش

كشف الدكتور بدر ناصر السويدان المشرف على برنامج القمر الصناعي السعودي الأول للاتصالات أن القمر يتوفر به عدد كبير من الميزات التي تخدم القطاعات المدنية والعسكرية.

وقال السويدان إن القمر يوفر خدمة الاتصالات الفضائية بسرعة عالية ومجال تغطية يشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، حسب جريدة الرياض السعودية.

ولي العهد يوقع بعبارة "فوق هام السحب"على آخر قطعة من القمر الصناعي السعودي الذي تم تصنيعه بمشاركة مهندسين سعوديين في شركة "لوكهيد مارتن"، قبيل إطلاقه إلى الفضاء الخارجي.#السعودية_فوق_هام_السحب pic.twitter.com/UJOzGtbXWa — تويديو (@Twdeo) April 7, 2018

كما أشار السويدان إلى أن القمر يؤدي خدمات لجميع القطاعات السعودية سواء مدنية أو عسكرية، ويستخدم تقنية الألواح الشمسية المرنة التي توفر الطاقة، وتقنية القفز الترددي المقاوم للتشويش.

ويبلغ وزن القمر 6 أطنان وعمره الافتراضي 20 سنة، ويؤمن للقطاعات المدنية والعسكرية شبكة فضائية آمنة للاتصالات المرئية والإنترنت والهاتف.

وشارك عدد من المهندسين السعوديين في تصنيع القمر، وذلك "للاحتكاك بالخبرات العالمية في صناعة الأقمار الصناعية".

ووقعت السعودية عقدا لتنفيذ القمر الصناعي السعودي الأول للاتصالات في 2015، وهو الآن في مراحله النهائية، وينتهي العمل فيه نهاية 2018.

ولي العهد يكتب عبارة "فوق هام السحب"على آخر قطعة للقمر الصناعي السعودي الأول للاتصالات والذي تم تصنيعه بمشاركة مهندسين سعوديين في شركة "لوكهيد مارتن"، حيث تجري اللمسات النهائية قبيل إطلاقه إلى الفضاء الخارجي.

.#السعودية_فوق_هام_السحب

. pic.twitter.com/RjI1QLR6di — أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 6, 2018

كما وقع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على القطعة الأخيرة التي ستركب على القمر السعودي قبل إطلاقه ليحلق في الفضاء.

وكتب ولي العهد عبارة "فوق هام السحب" على آخر قطعة للقمر الصناعي السعودي الأول للاتصالات.