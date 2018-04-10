بعد زيارة أمير قطر إلى واشنطن... هل تأتي جهوده ثمارها في حل الأزمة الخليجية

وأضافت الصحيفة أن "الرئيس الأمريكي حريص على التوصل إلى حل لحالة العداء بين الدول الأربع وقطر، تزامنا مع تزايد الأزمات في الشرق الأوسط".
يذكر أن قطر تستضيف قاعدة العديد، التي يوجد بها نحو 10 آلاف جندي أمريكي، كما أنها مقرا لعمليات القيادة المركزية الأمريكية.
وكان ترامب قد أكد ضرورة إنهاء الخلاف الخليجي، في اتصال له بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأسبوع الماضي. وقال البيت الأبيض إن ترامب أشاد بالتزام أمير قطر بالمساعدة في إعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا ضرورة إنهاء الخلاف.
وفي أوائل يونيو/ حزيران من العام الماضي، قررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر دبلوماسيا وتجاريا، بحجة دعمها للإرهاب، وهي التهمة التي نفتها الدوحة بشدة، كما تضمنت الاتهامات أيضا التقرب من إيران ودعم جماعات إرهابية.
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