بعد زيارة أمير قطر إلى واشنطن... هل تأتي جهوده ثمارها في حل الأزمة الخليجية

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن "قطر قد تحرز انتصارا مهما اليوم الثلاثاء 10 أبريل/ نيسان في حال قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأمير دولة قطر، بأنه يرى أن منافسي قطر هم من يماطلون في التوصل إلى حل الأزمة".

وبحسب الصحيفة ، يستضيف الرئيس الأمريكي أمير دولة قطر، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، اليوم في البيت الأبيض، "الأمر الذي يمثل تحولا في الأزمة القطرية حيث بدأت نظرة الرئيس الأمريكي في التحول من اعتبار قطر ممولة للإرهاب إلى ما وصفه مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية بأنه تعاطف مع الدوحة في أزمتها المستمرة منذ يونيو/ حزيران الماضي".

وأضافت الصحيفة أن "الرئيس الأمريكي حريص على التوصل إلى حل لحالة العداء بين الدول الأربع وقطر، تزامنا مع تزايد الأزمات في الشرق الأوسط".

يذكر أن قطر تستضيف قاعدة العديد، التي يوجد بها نحو 10 آلاف جندي أمريكي، كما أنها مقرا لعمليات القيادة المركزية الأمريكية.

وكان ترامب قد أكد ضرورة إنهاء الخلاف الخليجي، في اتصال له بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأسبوع الماضي. وقال البيت الأبيض إن ترامب أشاد بالتزام أمير قطر بالمساعدة في إعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا ضرورة إنهاء الخلاف.

وفي أوائل يونيو/ حزيران من العام الماضي، قررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر دبلوماسيا وتجاريا، بحجة دعمها للإرهاب، وهي التهمة التي نفتها الدوحة بشدة، كما تضمنت الاتهامات أيضا التقرب من إيران ودعم جماعات إرهابية.