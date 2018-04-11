السعودية تعلن قرب افتتاح قنصليتها العامة في البصرة

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 11 أبريل/ نيسان، قرب افتتاح القنصلية العامة في مدينة البصرة العراقية.

وقال وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة، السفير أسامة بن أحمد نقلي، إنه في إطار العلاقات البناءة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الشقيقة، والتعاون والتنسيق المشترك لتعزيزها في العديد من المجالات، يسر وزارة الخارجية أن تعلن عن قرب افتتاح القنصلية العامة في البصرة.

​وأكد السفير نقلي أن من شأن هذه الخطوة دعم وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك بحسب وما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".