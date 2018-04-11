السعودية تعلن قرب افتتاح قنصليتها العامة في البصرة

وقال وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة، السفير أسامة بن أحمد نقلي، إنه في إطار العلاقات البناءة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الشقيقة، والتعاون والتنسيق المشترك لتعزيزها في العديد من المجالات، يسر وزارة الخارجية أن تعلن عن قرب افتتاح القنصلية العامة في البصرة.
#وزارة_الخارجية تعلن عن قرب افتتاح القنصلية العامة في #البصرة.https://t.co/pJEJKKBx9P#واس— واس (@spagov) April 11, 2018
وأكد السفير نقلي أن من شأن هذه الخطوة دعم وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك بحسب وما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)