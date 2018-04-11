الطيران الأردنية: نراقب الوضع في سوريا ولا تغيير على مسار الرحلات حتى الآن

أعلنت الخطوط الجوية الملكية الأردنية أنها تراقب الوضع في سوريا عن كثب، وأنها ستواصل تقييم أية تطورات متعلقة بالحديث عن ضربة عسكرية أمريكية مرتقبة، بينما أكدت أنه لا يوجد حتى اللحظة أي تغيير على مسار رحلاتها في المنطقة.

© Sputnik. Patrick Baz لبنان: تغيير مسار الرحلات الجوية استجابة للطلب الروسي

وكانت تقارير رسمية قد أشارت، يوم الاثنين الماضي، إلى مقتل 14 شخصا، بينهم أربعة مستشارين إيرانيين بغارة جوية استهدفت القاعدة الجوية العسكرية السورية "تيفور" شرقي حمص السورية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بوقت سابق، أن طائرتين حربيتين من طراز "إف — 15" تابعتين لسلاح الجو الإسرائيلي، قامتا في ليلة يوم 9 أبريل، بتوجيه ضربة جوية إلى قاعدة التيفور، وأن ثلاثة صواريخ وصلت إلى الهدف في الوقت الذي تم فيه اعتراض وتدمير 5 صواريخ أخرى".

وذكر بيان الدفاع الروسية أنه لم يتعرض أحد من المستشارين الروس لأذى.

ونفى وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، في تصريح أدلى به خلال زيارة قام بها للجولان السوري المحتل، أمس الثلاثاء، معرفة إسرائيل بالجهة التي تقف وراء استهداف القاعدة الجوية السورية.