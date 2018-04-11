نزوح كثيف يثير قلق الجزائر

اعتبر المدير المكلف بالهجرة في وزارة الداخلية الجزائرية، حسان قاسمي، أن معدلات الهجرة إلى الجزائر سواء كانت بشكل يومي أو سنوي "مقلقة".

© AFP 2018/ FAROUK BATICHE تفاصيل جديدة...بيان البوليساريو بشأن الطائرة المنكوبة في الجزائر

قال قاسمي إن الاحصائيات التي تمتلكها بلاده تشير إلى وصول 500 مهاجر غير شرعي إلى الجزائر بشكل يومي، ما يعادل 90000 سنويا، حسب صحيفة الخبر الجزائرية

وأضاف قاسمي أن الجزائر تعتبر "ما يحدث على حدودها مثيرا للقلق، فمن هو البلد الذي يقبل مثل هذا التدفق للمهاجرين غير الشرعيين عبر ترابه؟".

وتابع قاسمى أن مسألة الهجرة غير الشرعية تشكل "انشغالا حقيقيا بالنسبة للسلطات الأمنية والسياسية"، وأن إحصائيات وكالة التعاون الأوروبية لحراس الحدود وحراس السواحل تؤكد أن 2 % فقط من المهاجرين القادمين إلى الجزائر يصلون السواحل الإيطالية في حين أن 90 % ينطلقون من ليبيا وتونس.

وأشار حسان قاسمي إلى أن الهجرة إلى الجزائر تتعلق بعمليات "متعمدة ومنظمة جيدا".

وكشف قاسمي عن تعرض الجزائر إلى ضغوط كبيرة لفتح حدودها أمام ملايين المهاجرين غير الشرعيين وجعلها "وعاء للهجرة الجماعية".

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وضع عناصر حرس السواحل الجزائريين بالتنسيق مع مصالح الأمن، مخططا أمنيا للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر الزوارق التي عادت بقوة هذه الأيام، و بلغت حد هجرة عائلات بأكملها، في ظاهرة استدعت… pic.twitter.com/vkRpgU9MnC — MiGMaG (@MiGMaGanet) January 31, 2018

وأكد قاسمي أن الجزائر تدرك أنها "مستهدفة من قبل بعض القوى المحيطة بها و"ليس بريئا الانشاء المتتالي لقواعد عسكرية أجنبية بكل من مالي والنيجر وليبيا وبجميع بلدان أفريقيا الغربية والشرقية والوسطى".