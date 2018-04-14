الأسد: الهجوم على سوريا جاء نتيجة لمعرفة القوى الغربية أنها فقدت السيطرة والمصداقية

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن "العدوان الثلاثي على سوريا جاء نتيجة لمعرفة القوى الغربية الاستعمارية الداعمة للإرهاب أنها فقدت السيطرة ومصداقيتها أمام شعوبها".

© AP Photo / روحاني: الضربة العسكرية على سوريا بقيادة أمريكا ستسبب دمارا في الشرق الأوسط

وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، أوضح الأسد للرئيس الإيراني تفاصيل العدوان وكيفية صده، مؤكداً أنه "جاء نتيجة لمعرفة القوى الغربية الاستعمارية الداعمة للإرهاب أنها فقدت السيطرة وفي الوقت نفسه شعورها بأنها فقدت مصداقيتها أمام شعوبها وأمام العالم ليأتي العدوان بعد أن فشل الإرهابيون بتحقيق أهداف تلك الدول حيث زجت بنفسها في الحرب على سوريا"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"

وشدد الأسد، على أن هذا العدوان لن يزيد سوريا والشعب السوري إلا تصميماً على الاستمرار في محاربة وسحق الإرهاب في كل شبر من تراب الوطن.

من جانبه، عبر روحاني عن إدانته الشديدة للعدوان الأمريكي البريطاني الفرنسي على سوريا، مؤكداً استمرار وقوف إيران إلى جانب سوريا والشعب السوري ومعرباً عن ثقته بأن هذا العدوان لن يضعف عزيمة الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب.

وتعرضت سوريا فجر اليوم السبت 14 أبريل/ نيسان إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مجنح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات "بي-1 بي" من منطقة التنف.