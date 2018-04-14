لبنان: الضربات العسكرية على سوريا تعوق الجهود الرامية لإنهاء الأزمة

اعتبر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم السبت، أن الضربة العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سوريا تعوق الجهود الهادفة إلى أنهاء الأزمة السورية.

وقال عون، في تغريدات على حسابه بموقع (تويتر)، إن "ما حصل فجر اليوم في ​سوريا​ لا يساهم في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية التي دخلت عامها الثامن، بل يعيق كل المحاولات الجارية لإنهاء معاناة ​الشعب السوري​، بالإضافة إلى أنه قد يضع المنطقة في وضع مأزوم تصعب معه إمكانية الحوار الذي بات حاجة ضرورية لوقف التدهور وإعادة الاستقرار والحد من التدخلات الخارجية التي زادت الأزمة تعقيدا".

الرئيس عون: ما حصل فجر اليوم في سوريا لا يساهم في ايجاد حل سياسي للازمة السورية ، والحوار حاجة ضرورية لوقف التدهور والحد من التدخلات الخارجية التي زادت الازمة تعقيدا — Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 14, 2018

وأضاف عون أن "​لبنان​ الذي يرفض أن تُستهدف أي دولة عربية لاعتداءات خارجية بمعزل عن الأسباب التي سيقت لحصولها، يرى في التطورات الأخيرة جنوحا إلى مزيد من تورط الدول الكبرى في الأزمة السورية، مع ما يترك ذلك من تداعيات".