بماذا غرد ماكرون بالعربية للمرة الأولى عن سوريا

للمرة الأولى عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، غرد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السبت 14 نيسان/أبريل عن شن القوات الأمريكية هجمات على سوريا.

وقال ماكرون في تغريدة له بالعربية: "السبت ٧ نيسان/ابريل ٢٠١٨ في دوما، وقع عشرات الرجال والنساء والأطفال ضحايا مجزرة بالسلاح الكيميائي. لقد تم اجتياز الخط الأحمر. بالتالي أمرت القوات الفرنسية بالتدخل".

السبت ٧ نيسان/ابريل ٢٠١٨ في دوما، وقع عشرات الرجال والنساء والأطفال ضحايا مجزرة بالسلاح الكيميائي. لقد تم اجتياز الخط الأحمر. بالتالي امرت القوات الفرنسية بالتدخل. pic.twitter.com/Earf4suGmF — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 14, 2018

​وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال اليوم السبت، إنه أمر بتدخل عسكري في سوريا جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة وبريطانيا في هجوم على ترسانة الأسلحة الكيماوية للنظام السوري.

© REUTERS / ECPAD/French Military سوريا: التخلي عن اليقظة سابق لأوانه

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن ماكرون قوله، أن الهجوم سيقتصر على منشآت الأسلحة الكيميائية في سوريا

وقال بيان صادر عن قصر الإليزيه: لا يمكننا التغاضي عن الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيميائية التي تمثل خطرا فوريا على الشعب السوري وأمننا المشترك.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق أنه أمر بشن ضربات دقيقة تستهدف قدرات الرئيس بشار الأسد في مجال الأسلحة الكيميائية بعد هجوم أسفر عن مقتل نحو 60 شخصا الأسبوع الماضي.