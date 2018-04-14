تصريحات سودانية جديدة عن سد النهضة... وزيارة إماراتية إلى الخرطوم

أعرب وزير سوداني، عن أمله في أن تتجاوز مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، العقبات والتحديات التي تواجه الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، معتز موسى، في بيان حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، إن " عملية تشغيل السد ليس بها أي مخاطر" مضيفا أن "السد سيعمل على إحداث تحول حقيقي في المجالات الاقتصادية للدول الثلاث".

وحول الربط الكهربائي مع مصر أكد ضرورة استكمال إجراءات الربط الكهربائي بين البلدين، واستعداد الطرفين للانتهاء من الخطوات اللازمة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الجانبين قطعا أشواطا في تنفيذ البنية التحتية ذات الصلة بالإنتاج الكهربائي.

وعن نتائج زيارة وزير الطاقة الإماراتى مؤخرا للخرطوم، سهيل المزروعي، قال وزير الموارد المائية والكهرباء، إن هناك تعاونا مع دولة الإمارات العربية في مجال الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستشهد نقلة نوعية في محطة توليد بالطاقة الشمسية بخمسمائة ميغاواط، التي تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأنها فى يناير الماضى في أبوظبي برعاية قيادة البلدين.

وأضاف أن السعي متصل لإنجاز المشروع خلال المرحلة الاولى بمئتي ميقاواط من الطاقة الشمسية في منطقة غرب أم درمان، لتضاف إلى الشبكة القومية للكهرباء بالتزامن مع التوليد المائي، مما سيحدث استقرارا فى الإمداد الكهربائي على مدار العام، مشيرا إلى أن زيارة المسؤول الإماراتي عكست رسوخ علاقات البلدين وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة.