الخارجية الإماراتية تؤكد دعمها للهجوم الثلاثي في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أنها تدين بشدة "استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا".

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم السبت 14 أبريل/ نيسان أنها "تؤيد كافة الإجراءات الدولية التى تستهدف نزع وتدمير هذه الأسلحة"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وترى الإمارات أن الإجراءات الدولية "تستهدف نزع و تدمير هذه الأسلحة المحرمة دوليا وضرورة الحيلولة دون وقوعها في أيدي المنظمات الإرهابية المسلحة في مناطق الصراع".

وأكدت الإمارات "دعمها للعمليات العسكرية التي استهدفت هذه الأسلحة المحرمة ومنشآتها في سوريا".

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، إن دولة الإمارات ترى أن الحل السياسي هو "الأساس لمعالجة الأزمة السورية، وإنهاء المعاناة والعنف على أساس قرارات الشرعية الدولية".

وأشار البيان إلى أن الإمارات تؤكد تفعيل الدورة العربي في المساعي السياسية "ضرورة لإيجاد الحل السياسي".

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مجنح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات "بي-1 بي" من منطقة التنف.