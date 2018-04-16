فرق خاصة عراقية تصل إلى قضاء حدودي بين العراق وسوريا

وأضاف جديان أن هذا الخط يبدأ من قضاء القائم "غربي الأنبار بمحاذاة الحدود السورية باتجاه قضاء حديثة غربي المحافظة أيضاً منوها إلى أن الخط يعتبر طريقا صحراويا".
ونوه قائممقام القائم إلى أن الفرق قد بدأت العمل لإعادة تأهيل أبراج الطاقة بعد أن دمرها تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) أثناء سيطرته على القضاء في وقت سابق.
ويقع قضاء القائم الذي كان يعتبر أحد أخطر معاقل تنظيم "داعش" على بعد نحو 400 كم شمال غربي بغداد بالقرب من الحدود السورية وعلى طول نهر الفرات.
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في 9 ديسمبر / كانون الأول العام الماضي، تحرير الأنبار "المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة البلاد"، من سيطرة "داعش" الإرهابي وصولا إلى الحدود السورية.
وخسر تنظيم "داعش" كل مناطق سيطرته في الأراضي العراقية شمالا وغربا، وآخرها الحدود الدولية مع سوريا، غربي الأنبار.
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