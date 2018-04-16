الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا باتجاه نجران... والسعودية تعلن اعتراضه

أطلق مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، اليوم الاثنين، صاروخا باليستيا على قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

صنعاء — سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله": "إن القوة الصاروخية أطلقت مساء اليوم الاثنين 16 أبريل/ نيسان، صاروخاً باليستياً نوع "بدر 1" على محطة الكهرباء في نجران".

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية إن "الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه نجران".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad بالفيديو... التحالف العربي يعرض قصفه لأهداف عسكرية "إيرانية" في اليمن

يشار إلى أن مسلحي "أنصار الله" أعلنوا في 22 آذار/ مارس الماضي تدشين منظومة "بدر1" الباليستية التي تعمل بالوقود الصلب وتبلغ سرعة الصاروخ 4.5 ماخ.

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 أيلول/ أيلول 2014.

وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف، في الوقت الذي تشير فيه الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.

وتتهم السعودية، وعدد من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، والدول الغربية، إيران بتمويل إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية من جانب الحوثيين باتجاه الأجواء السعودية منذ بدء حملتها في اليمن.

ومؤخرا، وخلال القمة العربية التي عقدت في الظهران، غربي السعودية، حمل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، جماعة "أنصار الله" كامل المسؤولية عن استمرار الأزمة القائمة في اليمن والمعاناة الإنسانية للشعب اليمني، مجددا رفضه لتدخلات إيران في شؤون الدول العربية.