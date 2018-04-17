الدفاع الجوي السوري يعترض 3 صواريخ استهدفت مطار الضمير العسكري

قال الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت ثلاثة صواريخ استهدفت مطار الضمير العسكري شمال شرقي دمشق.

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مصدر عسكري سوري: ثلاث صواريخ معادية استهدفت مطار الضمير العسكري بريف دمشق، وقد تمكنت الدفاعات الجوية السورية من إسقاطها جميعها.#الاعلام_الحربي_المركزي — الإعلام الحربي المركزي (@C_Military1) April 16, 2018

تجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام السورية الرسمية، لم تذكر الضربة التي استهدفت مطار الضمير، لكنها قالت في وقت سابق إن الدفاعات الجوية أسقطت صواريخ فوق مطار الشعيرات بريف حمص.

© AP Photo / Ariel Schalit انتشار مكثف للجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان

ووفقا لموقع " الميادين "، ذكر مصدر عسكري سوري أن 6 صواريخ معادية استهدفت مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص حيث تم إسقاطها جميعها، مضيفاً أن 3 صواريخ أخرى استهدفت أيضاً مطار الضمير العسكري في ريف دمشق وتم إسقاطها، مضيفا، أن العدوان على مطار الضمير جاء عشية التوصل إلى اتفاق لإخراج المسلّحين من منطقة الضمير.

وأشارت مصادر إعلامية سورية إلى أنه لا يوجد أي أضرار بمطارَيْ الشّعيرات والتيفور، مضيفة أن الدفاعات الجوية أسقطت جميع الصواريخ المعادية، غير أنه لم يعرف مصدر الصورايخ حتى الأن.

وتعليقاً على الأمر، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنه لا يوجد للجيش الأمريكي أي نشاط في المنطقة التي حصلت فيها الغارات.

يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد استهدف في أبريل/ نيسان 2017 مطار الشعيرات بـ 59 صاروخ بذريعة استخدام الجيش السوري السلاح الكيميائي في منطقة خان شيخون انطلاقاً من هذا المطار.

وكانت الأراضي السورية قد تعرضت لعدوان ثلاثي (أمريكي-فرنسي-بريطاني) منذ أيام، حيث تصدت الدفاعات السورية للعدوان ونجحت بإسقاط معظم الصواريخ المعادية.