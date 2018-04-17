الدفاع الجوي السوري يعترض 3 صواريخ استهدفت مطار الضمير العسكري

#عاجل— الإعلام الحربي المركزي (@C_Military1) April 16, 2018
مصدر عسكري سوري: ثلاث صواريخ معادية استهدفت مطار الضمير العسكري بريف دمشق، وقد تمكنت الدفاعات الجوية السورية من إسقاطها جميعها.#الاعلام_الحربي_المركزي
تجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام السورية الرسمية، لم تذكر الضربة التي استهدفت مطار الضمير، لكنها قالت في وقت سابق إن الدفاعات الجوية أسقطت صواريخ فوق مطار الشعيرات بريف حمص.
وأشارت مصادر إعلامية سورية إلى أنه لا يوجد أي أضرار بمطارَيْ الشّعيرات والتيفور، مضيفة أن الدفاعات الجوية أسقطت جميع الصواريخ المعادية، غير أنه لم يعرف مصدر الصورايخ حتى الأن.
وتعليقاً على الأمر، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنه لا يوجد للجيش الأمريكي أي نشاط في المنطقة التي حصلت فيها الغارات.
يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد استهدف في أبريل/ نيسان 2017 مطار الشعيرات بـ 59 صاروخ بذريعة استخدام الجيش السوري السلاح الكيميائي في منطقة خان شيخون انطلاقاً من هذا المطار.
وكانت الأراضي السورية قد تعرضت لعدوان ثلاثي (أمريكي-فرنسي-بريطاني) منذ أيام، حيث تصدت الدفاعات السورية للعدوان ونجحت بإسقاط معظم الصواريخ المعادية.
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