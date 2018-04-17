قيادي في "أنصار الله" يرد على اتهامات التحالف بتجنيد الأطفال في اليمن

قال محمد الوريث، عضو اللجنة الإعلامية لجماعة "أنصار الله"، إن التحالف يقتل أطفال اليمن في كل مكان ثم يتباكى عليهم.

© AP Photo / Hani Mohammed قيادي بـ"أنصار الله" يكشف حقيقة سيطرة التحالف على سوق الملاحيظ في صعدة

وأضاف الوريث "يتهم التحالف القيادة في صنعاء بتجنيد الأطفال وينشر ذلك في وسائل إعلامه، رغم أن هذا الأمر مرفوض تماما لدينا دستور وقانون".

وتابع القيادي في "أنصار الله"، بتصريحات لـ"سبوتنيك" اليوم الاثنين 17 أبريل/ نيسان، "الطيران السعودي يقتل أطفالنا في منازلهم، فلو كان المجتمع الدولي معني بعض الشيء بالأطفال، لكان الأولى به أن يعترض على قتل الأطفال في منازلهم ومدارسهم بالطيران السعودي والإماراتي".

وأكد عضو اللجنة الإعلامية أن "تجنيد الأطفال للجبهات مدان ومرفوض ويمنعه القانون في اليمن ولا نقوم بهذا التصرف، ولكن هناك من فرض عليهم ظروف الحرب في منازلهم للدفاع عن أنفسهم ضد المعتدين".

وتابع "نحن لا نطلب منهم، ولكن من الطبيعي عندما يدخل عليك من يريد احتلال دارك أن يتحرك المواطنون كبارا وصغارا وأطفالا لمواجهه وقتال المحتلين، ولا نستطيع أن نمنع مواطنا يمنيا صغيرا أو كبيرا من الدفاع عن نفسه وأرضه، لكن لا يوجد تجنيد للأطفال رسميا، وليس هناك توجهات بذلك".